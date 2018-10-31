Dolar son 3 ayın en düşük seviyesini gördü! Peki dolarda düşüş sürecek mi? 31 Ekim 2018, Çarşamba

Dün düşüş eğilimini koruyan dolar/TL, 9 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyesini gördü. Vatandaşlar dolar ve euro ne kadar olur sorusunu soruyor. Ekonomist Enver Erkan, dolar, euro ve piyasalardaki son gelişmeleri, A Haber canlı yayınında yorumladı.