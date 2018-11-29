Dolar son 16 haftanın en düşük seviyesini gördü! Dolar ne kadar daha düşecek? 29 Kasım 2018, Perşembe

Dolar/TL, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell’ın dünkü konuşmasının ardından etkili olan düşüş eğilimini bugüne de taşıyarak son 16 haftanın en düşük seviyesini gördü. Peki, dolar ne kadar daha düşecek? Ayrıntıları, A Para Araştırma Editörü Aylin Cevizci aktardı.

