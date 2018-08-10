Türkiye'ye Gezi kalkışmasıyla diz çöktüremeyen üst akıl, bu kez ekonomi cephesinden saldırıya geçti. Türkiye'yi teslim almak için dolar silahının tetiğine basıldı. Amaç; CIA ajanlarının, Gezi finansörlerinin, terör örgütü yöneticilerinin, FETÖ'cülerle iş tutan tetikçilerin serbest bırakılmasını sağlamak. Papaz Brunson üzerinden başlatılan ekonomik saldırının amacı, Gezi'de, 15 Temmuz'da başarılamayanı başarmak, Türkiye'ye boyun eğdirmek. ABD Başkan Yardımcısı Mice Pence'in tehditleri de bunu kanıtlıyor: "Pastör Andrew Brunson'ı şimdi serbest bırakın. Yoksa sonuçlarına katlanmaya hazır olun. Eğer Türkiye masum din adamını serbest bırakmazsa ABD, Pastör Brunson serbest bırakılana kadar Türkiye'ye ciddi yaptırımlar uygulanacak."
Dolar niye artıyor? İşte yanıtı10 Ağustos 2018, Cuma
- Altın kaplamalı apartman görenleri hayrete düşürüyor
- İşte milli enerji silahı Wattozz!
- Başkan Erdoğan dolar operasyonunu böyle açıklamıştı
- Dolar niye artıyor? İşte yanıtı
- Gaziantep'te 44 günlük bebeğin kalbi sağda atıyor
- Sıcaktan korunmak için sokağı branda ile kapattılar
- Başkan Erdoğan Rize'de konuştu
- Böyle şaka olmaz. 16 yaşındaki kızı...
- Karadeniz'de yeni taşkın! Sahil yolu ulaşıma kapatıldı
- Sosyal medyada Berrak Tüzünataç'ı engelleyen burslu öğrenci özür diledi
- Araba çarpan devenin korku dolu anları
- Hasta yatağında böyle Müslüman oldu
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.