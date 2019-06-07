Dolar neden düştü? 7 Haziran son dakika güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? 07.06.2019 11:49

Piyasalar önceki günlerde gelen enflasyon verisini yorumlarken TÜFE yıllık olarak yüzde 18.71'e çıkarak son 15 yılın en pahalı mayıs ayını geride bıraktığımızı gösterdi. Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor Dolar/TL, Perşembe günkü işlemlerde 5.76 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL , güne yükselişle başlamasının ardından 5,7690 seviyesinde. Kurun söz konusu seviyelerdeki seyri devam ediyor. 7 Haziran tarihinde dolar kuru ile ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Önceki gün, 5,6623 ile 9 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.23 itibarıyla 5.76'dan işlem görüyor Euro/Dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1237 seviyesinden işlem görüyor. Peki Dolar neden düştü? İşte 7 Haziran son dakika güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu?

Dolar neden düştü? 7 Haziran son dakika güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu? Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor. Düşük işlem hacmi olan dolar/TL bayramın üçüncü gününde 5.72 seviyesinde güne başladı. Saat 09.50 itibari ile dolar/TL 5.75 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL, güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,7273 ile 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviyesine geriledi. Dün, düşüş eğiliminde hareket eden dolar/TL günü önceki kapanışa göre yüzde 0,89 azalışla 5,7826'dan tamamladı. Euro ise 6,43 bandında hareket ediyor. Dolar, son 1,5 ayın en düşük seviyesine geriledi. Peki Dolar 5 Haziran son dakika! Güncel Dolar/TL döviz kurları ne oldu? Dolar Euro Sterlin kuru kaç para oldu?

7 HAZİRAN DOLAR KURU NE KADAR?

Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL, 5,76 seviyesinde işlem görüyor Dolar/TL, Perşembe günkü işlemlerde 5.76 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL , güne yükselişle başlamasının ardından 5,7690 seviyesinde.

Önceki gün, 5,6623 ile 9 Nisan'dan bu yana en düşük seviyesine gerileyen dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 12.23 itibarıyla 5.76'dan işlem görüyor Euro/Dolar paritesi yüzde 0,13 artışla 1,1237 seviyesinden işlem görüyor.

Analistler bugün yurt içinde Ramazan Bayramı dolayısıyla piyasaların kapalı olduğunu, yurt dışında ise Avrupa'da büyüme ve Avrupa Merkez Bankası faiz kararının yatırımcıların gündeminde olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7250'nin destek, 5,8250'nin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

DOLAR NEDEN DÜŞTÜ?

Bayram tatili sebebiyle yurtiçi piyasaların kapalı olduğu günde dolar/TL 5.80'nin altına geriledi. Sabah saatlerinde 5.86 seviyesini gören dolar/TL, Londra merkezli işlemlerin hakim olduğu kur piyasasında saat 17.15 itibarıyla 5.76'nın altına geriledi.

Bu gerilemede ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimine gideceği beklentisi etkili oldu. Doların ana para birimlerine karşı değerini gösteren Dolar Endeksi 96 bin 995'e geriledi. Endeks böylece 18 Nisan'dan beri en düşük seviyesini gördü. Benzer bir şekilde dolar/TL de bu tarihten beri ilk kez 5.7589'u gördü ancak kısa süre sonra yeniden 5.76'nın üzerine çıktı. Dolar, bayram tatiline 5.83 lirada girmişti.

RİSK İŞTAHI ZAYIFLADI

ABD ile Çin ve Meksika arasında devam eden ticaret gerilimi ve bu gerilimin küresel ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı beklentisi yatırımcının risk iştahını zayıflattı. Yatırımcılar hisse piyasalarından, güvenli liman olarak gördükleri devlet tahvillerine yöneldi.

Küresel riskten kaçışın kuvvetli olduğu bir dönemde TL'de değer kazancı yaşanması bankacılara göre TL'deki nominal değer kazancı ötesinde kuvvetli bir trend oluğunun en önemli göstergesi.

Tahvil-bono piyasasında ise önümüzdeki hafta yapılacak ihaleler takip edilecek. İki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi geçen hafta 100 baz puan düşüşün ardından Cuma günü son işlemde %24.97 seviyesindeydi.

İşlem hacminin son dönemde yeni ihraçlar gelmemesi nedeniyle oldukça azaldığı gösterge 10 yıllık tahvilde ise Cuma günü son işlem %18.85 oldu. Mayıs ortasında işlem bazında %20.81 test edilmişti.

DOLAR HANGİ ÜLKELERDE PARA BİRİMİ OLARAK KULLANILIYOR?

Dolar, günümüzde ABD, Avustralya, Kanada, Yeni Zelanda başta olmak üzere birçok ülkenin para birimi. ABD doları ise ABD'den başka Ekvador, Marshall Adaları, Zimbabwe, Palau, Micronesia, Doğu Timor ve El Salvador gibi ülkelerde, Avustralya doları ise Nauru ve Kiribati gibi ülkelerde de kullanılıyor.

DOLARIN TARİHÇESİ

İspanyolların o dönem Amerika kıtasını keşfetmesi ve gittikçe büyümesi İngilizlerin büyük ilgisini çekiyordu. Kuzey Amerika'daki İngiliz koloniler bağımsızlıklarını elde etmeden önce İspanyollarla anlaşma imzalamaya karar verdiler. Bu ticari anlaşma sonucu İngilizler büyük gelir elde etti ve bağımsızlığını elde etti. İngilizlerin bu sırada bir karar vermesi gerekiyordu. Ya kendi para birimlerini kullanacakları ya da İspanyolların kullandığı doları. Ticarette daha fazla zorluk yaşamamak için İngilizler doları kullanmayı tercih etti ve 1690 yılında ilk kağıt paralarını bastılar.

1739 yılına gelindiğinde ise Benjamin Franklin'in Philadelphia'da bulunan matbaasında doğa manzaralı kağıt dolar basmaya başladılar. Fakat bu dolarlar sahtesi olmasın diye kabartmalı olarak basılıyordu.

1785 yılına gelindiğinde ise dolar resmi olarak ABD'nin para birimi oldu. 1792 tarihinde çıkan bir kararla birlikte dolarlar artık ABD darphanesinde basılmaya başlandı

Dolar resmi para birimi oldu fakat başka ülkelerde dolaşıma girmesine epey bir zaman vardı. Ta ki 1861 yılına gelene kadar. 1861 yılında ilk ABD bankotu dolaşıma girdi. 1861 yılından günümüze kadar basılan tüm ABD banknotları da geçerli sayılıyor.

1913 yılına gelindiğinde ise Amerikan Merkez Bankası Kanunu, Amerikan Merkez Bankası olan Federal Reserve Bank'ı ülkenin merkez bankası ilan eder. Banka da, Amerikan Merkez Bankası Banknotları adlı yeni paraları dolaşıma sunmaya başladı. Sahteleri olmasın diye 7 ile 10 yıllık belirli periyotlarda basılan dolar en son 2010 yılında basıldı.