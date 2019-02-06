Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları

Dolar endeksi yaklaşık iki haftanın zirvesi olan 96.135'i gördükten sonra hafif değişim göstererek 96.072'de bulunuyor. Dün yüzde 0,38 azalışla 5,1973'ten kapanan dolar/TL bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,2070 seviyesinde işlem görüyor.
Dolar ne kadar? Euro ne kadar? Güncel döviz fiyatları06 Şubat 2019, Çarşamba
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