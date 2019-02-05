Dolar ne kadar? Bugün Dolar ve Euro kaç TL oldu? 5 Şubat güncel döviz kuru

Dolar geçen hafta açıklanan beklentilerden güçlü ABD verilerinden sonra kaydettiği kazanımları korudu. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2190 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9780 lira olmuştu. Bugün dolar 5.20'nin altına geriledi. Peki, dolar ve euro fiyatları ne kadar oldu? İşte 5 Şubat güncel döviz kuru...
Dolar ne kadar? Bugün Dolar ve Euro kaç TL oldu? 5 Şubat güncel döviz kuru05 Şubat 2019, Salı
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