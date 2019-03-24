Dolar ne kadar? 24 Mart Dolar kuru ve Euro fiyatları 24.03.2019 11:46

Haftanın son gününde Dolar fiyatlarının tırmanması Dolar’ı olan yatırımcıları oldukça sevindirdi. Serbest piyasa olsa da 24 Mart Dolar kuru merakla araştırılıyor. Güncel Dolar ve Euro fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.

