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Dolar ne kadar? 24 Mart Dolar kuru ve Euro fiyatları

24.03.2019 11:46

Haftanın son gününde Dolar fiyatlarının tırmanması Dolar’ı olan yatırımcıları oldukça sevindirdi. Serbest piyasa olsa da 24 Mart Dolar kuru merakla araştırılıyor. Güncel Dolar ve Euro fiyatlarını haberimizde bulabilirsiniz.


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