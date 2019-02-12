Dolar, ABD-Çin ticaret gerilimlerinin ve küresel büyüme endişelerinin dolara olan güvenli liman talebini desteklemesiyle başlıca para birimleri karşısında 2019'ın zirvesine yakın yatay seyrediyor. Peki, bugün dolar ve euro ne kadar oldu? İşte 12 Şubat güncel döviz kuru...
Dolar ne kadar? 12 Şubat Salı dolar ve euro kaç TL oldu? Güncel döviz kurları...12.02.2019 09:49
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