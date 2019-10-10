Dolar kurunda hareketlilik sürüyor! 10 Ekim dolar alış satış fiyatı ne kadar kaç TL oldu? 10.10.2019 18:23

Dolar kurunda son dakika hareketliliği devam ediyor. Bu nedenle dolar kurundaki son durum piyasalardaki gelişmeleri yakından takip eden vatandaşların gündeminde yer alıyor. Son dönemde hem dünya borsasında hem de Asya borsasında dengesiz grafikler çizen kur, yatırımcıların güvenini kaybediyor. Doların global piyasadaki güvenilirliğini kaybetmeye devam ettiği görülüyor. Peki, 10 Ekim dolar alış satış fiyatı ne kadar kaç TL oldu? İşte canlı fiyatlar...

Son dönemlerde döviz kurlarında yaşanan gelişmeler vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Döviz kurlarının dengesiz bir grafik çizmesinden ötürü vatandaşlar piyasalardaki güncel durum hakkında araştırma yapıyor. Her geçen gün doların güvenirliği kaybetmesi nedeniyle ülkemizde altın güvenilir bir yatırım aracı olarak görülüyor. Peki, 10 Ekim dolar alış satış fiyatı ne kadar kaç TL oldu? İşte güncel dolar, euro canlı alış satış fiyatı...

10 EKİM DOLAR NE KADAR OLDU?

Analistler, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için yapılacak harekata ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, Trump'ın çelişkili açıklamaları sonrası ABD tarafından gelecek söylemlerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.

ABD'de iç siyasi çekişmeler nedeniyle Trump'tan gelecek açıklamaların çelişkili olmaya devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden analistler, piyasalarda artan oynaklığın ise kısa süreli olacağı tahmininde bulundu.

Analistler, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağI konuşmanın piyasalar tarafından takip edileceğini, yatırımcıların Fed'in gelecek dönem faiz politikasına ilişkin bir ipucu arayacağını belirtti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren analistler, 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.