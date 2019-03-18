Haberler Web TV Dolar kuru son dakika! Euro ve dolar yatay başladı! 18 Mart güncel döviz kurları

Dolar kuru son dakika! Euro ve dolar yatay başladı! 18 Mart güncel döviz kurları

18.03.2019 10:49

Dolar ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta 5.40-5.50 bandında seyreden dolar, yeni haftaya 5.45 seviyesinde başladı. Uzmanlar tarafından Dolar/TL'de küresel piyasalarda çok sert bir hareket gözlenmedikçe seçime kadar 5.40-5.50 bandının korunabileceği belirtiliyor. Bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 18 Mart döviz kuru...


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları