Dolar kuru son dakika! Euro ve dolar yatay başladı! 18 Mart güncel döviz kurları 18.03.2019 10:49

Dolar ne kadar oldu? Geçtiğimiz hafta 5.40-5.50 bandında seyreden dolar, yeni haftaya 5.45 seviyesinde başladı. Uzmanlar tarafından Dolar/TL'de küresel piyasalarda çok sert bir hareket gözlenmedikçe seçime kadar 5.40-5.50 bandının korunabileceği belirtiliyor. Bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 18 Mart döviz kuru...