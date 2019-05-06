Dolar kuru son dakika! 6 Mayıs euro ve dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları

Dolar kuru, yeni haftaya Trump'ın Çin'e yönelik gümrük vergilerini artırma tehdidinin ardından yükselişle başladı. Geçtiğimiz hafta 5.95 üzerinde sınırlı hareket eden dolar/TL 6 Mayıs'a 5.9890 seviyelerinde başladı. Piyasalarda YSK'nın İstanbul seçim sonuçlarına ilişkin kararı bekleniyor. Peki, euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Döviz kurları kaç TL? İşte 6 Mayıs güncel döviz kurları...
Dolar kuru son dakika! 6 Mayıs euro ve dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları06.05.2019 10:06
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