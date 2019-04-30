Dolar kuru son dakika! 30 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum

Dolar kuru ne kadar? Dolar/TL, geçtiğimiz hafta İstanbul seçimlerine ilişkin belirsizliğin baskısı altında kalarak yukarı yönlü seyir izlemesinin ardından 5.95 bandında işlem görmüştü. Dünkü kapanışta ise dolar 5,9540 liradan işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Nisan güncel döviz kurları...
Dolar kuru son dakika! 30 Nisan euro ve dolar kuru ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum30.04.2019 09:27
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