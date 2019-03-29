Dolar kuru son dakika: 29 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kurları 29.03.2019 09:35

Dolar ABD ekonomisinin dördüncü çeyrekte beklentilerden daha fazla yavaşlamasına rağmen güçlü seyretti. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,5610 lira, avronun satış fiyatı ise 6,3160 lira olmuştu. Peki, euro ve dolar bugün ne kadar oldu? İşte 29 Mart güncel döviz kurları...

