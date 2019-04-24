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Dolar kuru son dakika! 24 Nisan Çarşamba euro ve dolar ne kadar oldu? Döviz kurlarında son durum

24.04.2019 09:40

Dolar ne kadar oldu? Son iki işlem gününde piyasaların tatil olması nedeniyle yatay seyir izleyen dolar/TL, Türkiye ve ABD'de piyasaların açılmasıyla birlikte hareketlendi. Sabah 5,84 TL'den açılan dolar şu dakikalarda ne kadar? Euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 24 Nisan güncel döviz kurları...


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