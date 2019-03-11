Dolar kuru son dakika! 11 Mart euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? Güncel döviz kuru 11.03.2019 11:27

Euro ve dolar kuru, yeni haftanın ilk işlem gününde merak ediliyor. Dolar, yatırımcıların küresel ekonominin güç kaybettiği endişeleriyle yaklaşık üç ayın zirvesine yakın seyrediyor. Dolar endeksi yüzde 0.1 artıda 97.412'de seyretti. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 11 Mart Pazartesi güncel döviz kurları...

