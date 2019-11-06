Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Kasım 2019 dolar - euro fiyatları) 06.11.2019 09:55

Dolar son dakika... Dünkü işlem gününde en düşük 5.7179 lira seviyesini gören dolar/TL, 5,75'in üzerini test ettikten sonra günü 5.7435/5.7450 bandında tamamladı. Yatırımcıların yakından takip ettiği dolar kuru, 6 Kasım'a 5,7525 seviyesinde başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar, kaç TL oldu? İşte 6 Kasım güncel döviz kurları...

Dolarda son dakika hareketliliği. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları öncesinde 5.7290 seviyesinde olan dolar/TL kademeli olarak 5.7530'a kadar yükseldi. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.7179 lira ve en yüksek 5.7527 lirayı gördükten sonra, 5.75 - 5.76 lira aralığında, euro ise en düşük 6.3647 lira ve en yüksek 6.4008 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında işlem gördü. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 6 Kasım güncel döviz kurları alış-satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI