Dolar kuru bugün ne kadar? (23 Ekim 2019 dolar - euro fiyatları) 23.10.2019 11:18

Dolarda son dakika hareketliliği yaşanıyor. Suriye operasyonu sonrası 5.93 seviyesine kadar yükselen dolar/TL geçen hafta yeniden 5.7580'e kadar geriledi. Dün 5.85 bandında başlayan dolar/TL gün içinde sınırlı geriledikten sonra bugüne 5,8047 seviyesinde başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 23 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Dolar/TL son dakika... Dolar/TL jeopolitik gelişmeler ve TCMB'nin yüksek bir faiz indirimi yapabileceğine dair fiyatlamalarla baskı altında kalmayı sürdürüyor. Piyasalarda Erdoğan-Putin görüşmesi takip edildi. Dünkü işlem gününde dolar en düşük 5.8228 lira ve en yüksek 5.8647 lirayı gördükten sonra, 5.83 - 5.84 lira aralığında seyretti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 23 Ekim güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI



AVRUPA BORSALARI GÜNÜ YÜKSELİŞLE TAMAMLADI

Kapanışta, gösterge endeks Stoxx Europe 600 yüzde 0,09 artışla 394,59 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,68 artarak 7.212,49 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,05 değer kazanarak 12.754,69 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,17 artışla 5.657,69 puana, İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 0,04 yükselişle 22.487,08 puana ulaştı.

Avro/dolar paritesi ise (TSİ) 19.24 itibarıyla yüzde 0,05'lik düşüşle 1,1142 seviyelerinde işlem görüyor.