Dolar kuru 16 Ekim: Bugün euro ve dolar ne kadar? 16.10.2019 09:45

Dolar son dakika... ABD'den yaptırım yönünde gelen açıklamalar ile 5.9370'e kadar yükselen dolar/TL, dünkü işlem gününde 5.8863'e kadar geriledi. Gün içerisinde dalgalı seyir izleyen dolar/TL günü 5.88 liradan kapatmasının ardından 16 Ekim'e 5,9242 seviyesinde başladı. Peki, şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar? İşte 16 Ekim güncel döviz kurları...

Dolar son dakika... Cuma günü ABD'den yaptırım yönünde gelen açıklamalar ile 5.9040 seviyesine yükselen ve 5.8850 seviyesinden kapanan dolar/TL dünkü işlem gününde dalgalı seyir izledi. En düşük 5.8604 lira ve en yüksek 5.9342 lirayı gördükten sonra, 5.89- 5.90 lira aralığında işlem gören dolar/TL, 16 Ekim'e yukarı yönlü başladı. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar? İşte 16 Ekim güncel döviz kurları...

GÜNCEL DÖVİZ KURLARI

Avrupa borsaları, İngiltere ile AB arasında, Brexit konusunda anlaşmaya varılmasının hala mümkün olduğuna dair açıklamaların ardından, günü İngiltere FTSE 100 endeksi hariç yükselişle tamamladı.

Gösterge endeksi Stoxx Europe 600 yüzde 1,1 artışla 394,02 puana çıktı.

İtalya'da FTSE MIB 30 endeksi yüzde 1,21 artarak, 22.365,34 puana, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 1,15 değer kazanarak, 12.629,79 puana, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,15 yükselerek, 5.705,05 puana çıktı.

İngiltere'de FTSE 100 endeksi ise günü yüzde 0,03 kayıpla 7.211,64 puandan kapattı.

Avro/dolar paritesi TSİ 19.16 itibarıyla yüzde 0,01 azalışla 1,1027 seviyelerinde bulunurken, Sterlin, dolar karşısında yüzde 0,94 değer kazanarak, 1,2724 dolardan işlem görüyor.