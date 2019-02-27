Dolar güne sakin başladı 27.02.2019 10:09

Dolar/TL son dönemde 5.20-5.35 bandında sıkışık bir seyir izliyor. Dün 5,3021'den kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında yatay seyirle 5,3040 seviyesinde işlem görüyor. Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 27 Şubat güncel döviz kuru...