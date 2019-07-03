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Dolar gerilemeye devam ediyor! 3 Temmuz euro ve dolar/TL ne kadar oldu? (Video)

03.07.2019 10:45

Enflasyon rakamları açıklandı, Dolar 5,62 seviyelerine geriledi.Bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 3 Temmuz güncel döviz kurları...


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