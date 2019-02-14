Dolar fiyatlarında son durum! 14 Şubat dolar ve euro ne kadar oldu? Güncel döviz kuru 14.02.2019 10:40

Dolar ABD'de çekirdek enflasyonun güçlü seyrini sürdürmesinin ve Avrupa'da beklentilerin altında gelen sanayi üretimi verisinin desteğiyle euro karşısında üç ayın zirvesine yakın seyrediyor. Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 5,2560 lira, avronun satış fiyatı ise 5,9360 lira olmuştu. Dolar ve euro bugün ne kadar oldu? İşte 14 Şubat döviz kuru...

