Dolar fiyatlarında düşüş hızlandı 26.03.2019 10:27

Güne 5,58 TL seviyesinde başlayan ve ardından hafif bir yükselişle 5,60 seviyelerine çıkan dolar paritesi sert bir düşüşle 5,48 TL seviyesinin altını gördü. Dün hızlı bir şekilde gerileyen dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 3,89 azalışla 5,5503'ten tamamlamıştı.