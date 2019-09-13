Dolar bugün ne olur? 13 Eylül euro ve dolar kuru ne kadar oldu? İşte döviz kurları son durum 13.09.2019 12:21

Dolarda son durum... Dolar/TL 13 Eylül'e 5,65'ten başladı. Dün Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolar kuru 5,75'ten 5,68'e gerilemişti. Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) kararı sonrası dolar 5.66'ya düştü. Peki, bugün dolar ne oldu? Euro ve dolar ne kadar? İşte 13 Eylül güncel döviz kurları...

Dolar bugün ne olur? Piyasanın merakla beklediği Merkez Bankası faiz kararı dün açıklandı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan gelen faiz kararı sonrası dolar 5.68'e kadar geriledi. Dolar/TL yeni güne 5,65 TL'den başladı. Güncel döviz kurları, yatırımcılar tarafından yakından takip ediliyor. Peki, bugün dolar ne olur? Şu dakikalarda euro ve dolar ne kadar? İşte 13 Eylül döviz kurlarında son durum...

DOLAR BUGÜN NE OLUR?

13 Eylül tarihli güncel döviz kurları şu şekilde:

DOLAR

Alış: 5,6605

Satış: 5,6646

EURO

Alış: 6,2681

Satış: 6,2756

Dün piyasalar nefesini tuttu ve Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'ndan(PPK) gelecek faiz kararını bekledi. Saat 14.00'da kararın açıklanmasının hemen öncesinde 5.75 seviyesinde bulunan dolar/TL 325 baz puanlık faiz indiriminin duyurulmasıyla ani bir şekilde 5.68'e geriledi.

Merkez Bankası'nın kararının ardından saat 14.45'te Avrupa Merkez Bankası'ndan (ECB) faiz kararı geldi. ECB politika faizini yüzde 0'da tutarken, mevduat faizini 10 baz puan indirdi ve yüzde -0.50'ye çekti. Ancak asıl piyasaları etkileyen ECB'nin yeni bir parasal genişleme dönemi başlatması oldu. ECB geçen aralık ayında son verdiği varlık alımlarına kasım itibarıyla 20 milyar euroluk bir alımla yeniden başlayacağını açıkladı.

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKE PARA BİRİMLERİ GÜÇLENDİ

Bu açıklama tüm gelişmekte olan ülke para birimlerinin güçlenmesine yol açtı. Zaten Merkez Bankası'nın kararının ardından düşüş eğiliminde olan dolar/TL ECB açıklamalarının ardından 5.66'ya geriledi. ECB açıklamaları doğal olarak euronun da zayıflamasına yol açtı. Euro/TL ilk olarak 6.35'ten 6.22'ye geriledi. Ancak sonra yükselişe geçti ve 6.25'te dengelendi.

Dolar yeni güne de dünkü kapanış seviyesine yakın bir şekilde 5.6571'den başladı. Euro/TL'nin açılışı seviyesi ise ise 6.2637 oldu.