Haberler Web TV Dolar 5,5 ayda yüzde 30 değer kaybetti

Dolar 5,5 ayda yüzde 30 değer kaybetti

01 Şubat 2019, Cuma

Bu hafta içerinde TL karşısında düşüşe geçen dolar haftanın son işlem günü olan 1 Şubat Cuma sabahına sakin başladı. Ancak kurdaki düşüş döviz yatırımcının iştahını arttırdı ve dolar yeniden yükselmeye başladı.


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