Dolar 5,5 ayda yüzde 30 değer kaybetti 01 Şubat 2019, Cuma

Bu hafta içerinde TL karşısında düşüşe geçen dolar haftanın son işlem günü olan 1 Şubat Cuma sabahına sakin başladı. Ancak kurdaki düşüş döviz yatırımcının iştahını arttırdı ve dolar yeniden yükselmeye başladı.