Dolar 5,5 ayda yüzde 30 değer kaybetti

Bu hafta içerinde TL karşısında düşüşe geçen dolar haftanın son işlem günü olan 1 Şubat Cuma sabahına sakin başladı. Ancak kurdaki düşüş döviz yatırımcının iştahını arttırdı ve dolar yeniden yükselmeye başladı.
Dolar 5,5 ayda yüzde 30 değer kaybetti01 Şubat 2019, Cuma
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