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Dolar 5.16'ya kadar indi!

31 Ocak 2019, Perşembe

FED'in faizi sabit bırakmasıyla dolar ve euro değer kaybetti. Güne 5,22 kuruş civarında başlayan dolar piyasaların kapanış saatlerine doğru düşüşünü hızlandırdı ve 5.16'yı gördü.


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