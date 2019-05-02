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Dolanlandırıcılar 50 bin kişiyi tokatladı, 300 milyon euro’luk vurgun yaptı

02.05.2019 10:14

Dolandırıcılar, sanal aleme el attı. ‘Coinspace’ ve ‘Firstcoin’ isimli kripto paralarla 50 bin kişiyi tokatladı. 300 milyon euro’luk vurgun yaptı. Çetenin, uluslararası bağlantıları ortaya çıktı.


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