Yol Durumu

Dolandırıcıların yeni yöntemine dikkat

27 Mart 2018, Salı

Bankaların kredi kartlarında uygulamaya başladığı temassız ödeme kolaylığı hırsızların işine yaradı. Pos cihazlı hırsızlar özellikle kalabalık toplu taşıma araçlarını tercih ederek vatandaşların kartlarından para çekiyor. Şeytanın bile aklına gelmeyecek bu yöntemle hırsızların her gün onlarca vatandaşı soyduğu tahmin ediliyor.

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