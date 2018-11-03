Dolandırıcı olduğu iddia edilen gelin konuştu

Geçtiğimiz günlerde İsmail Doğan, evlendiği Azeri Gülnar Daşdemirova'nın 10 yıllık evli çıktığını söyleyerek, 60 bin TL zarara uğradığı gerekçesiyle suç duyurusunda bulunmuştu. İddialarını reddeden Azeri Gülnar Daşdemirova ise evlenip boşandığının İsmail Doğan tarafından bilindiğini, damadın kendisine kötü davranması nedeniyle evlenmekten vazgeçtiğini söyledi. Daşdemirova, avukatı aracılığıyla dava açacağını belirtti.
Dolandırıcı olduğu iddia edilen gelin konuştu03 Kasım 2018, Cumartesi
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