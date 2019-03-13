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Doğudaki kanaat önderleri yerel seçimler öncesi değerlendirmelerde bulundu

13.03.2019 17:18

Güneydoğu'da huzur ve istikrar isteyen halk HDP'nin bölgeye hizmet getirmediği aksine kaos getirdiği görüşünde. Şırnak ve Hakkari'de A Haber mikrofonlarına konuşan kanaat önderleri 31 Mart yerel seçimleri hakkındaki görüşlerini dile getirdi. İşte o görüntüler...


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