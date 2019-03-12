Doğu Perinçek'ten flaş Zillet İttifakı yorumu: Türkiye'ye karşı kurulmuş bir ittifak 12.03.2019 15:19

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 31 Mart 2019 yerel seçimlerini A Haber mikrofonlarına değerlendirdi. Hedefinde Kemal Kılıçdaroğlu ve Meral Akşener'in başını çektiği ‘Zillet İttifakı’ vardı. Zillet İttifakı'yla ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulunan Perinçek, " Türkiye'ye karşı kurulmuş bir ittifak." dedi. İşte Doğu Perinçek’in o açıklamaları...