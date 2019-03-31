Doğu illerinde oy verme işlemi başladı 31.03.2019 07:31

Türkiye, 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticileri seçmek için sandık başında. Mahalli İdareler Genel Seçimleri için 32 ilde oy verme işlemi başladı. Diğer illerde oy verme işlemi 08.00'de başlayacak. Yaklaşık 57 milyon seçmen, 194 bin 390 sandıkta oy kullanacak. 12 siyasi partinin yarışacağı seçimlerde, vatandaşlar, üzerinde TC kimlik numarası bulunan resmi nitelikteki belgelerle oy kullanabilecek.