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Doğu Guta'ta kimyasal dehşet anları!

13 Nisan 2018, Cuma

Suriye'de Esad rejimi Doğu Guta'nın Duma ilçesine kimyasal silahlarla saldırdı. Saldırı sonrası hastanelerden gelen görüntüler, yürekleri dağladı.

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