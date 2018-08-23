Doğa Rutkay'ın ikizlerinin bugün 40'ı çıktı! İşte Doğa Rutkay ve ikizlerin videosu 23 Ağustos 2018, Perşembe

Doğa Rutkay ve Kerimcan Kamal'ın tam 40 gün önce ikiz bebekleri oldu. DoğA Rutkay sosyal medya hesabından ikizleriyle ilgili fotoğraflar paylaşmaya devam ederken bu sefer de bir video paylaştı. İşte Doğa Rutkay'ın ikizleriyle videosu...