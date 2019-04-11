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Dmitriy Peskov: S-400'lerin bazı aksamları Türkiye'de üretilebilir

11.04.2019 15:52

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 füze savunma sistemine ait bazı aksamların Türkiye'de üretilebileceğini açıkladı.


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