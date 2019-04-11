Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, S-400 füze savunma sistemine ait bazı aksamların Türkiye'de üretilebileceğini açıkladı.
Dmitriy Peskov: S-400'lerin bazı aksamları Türkiye'de üretilebilir11.04.2019 15:52
- Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün kendi yalanına çocuğu alet etti
- Noterde şok görüntü! Kameraya takıldı
- Son dakika: YSK, Büyükçekmece itirazını görüşmeye başladı
- Dmitriy Peskov: S-400'lerin bazı aksamları Türkiye'de üretilebilir
- CHP'de rezaletin ardı arkası kesilmiyor!
- Burkino Faso Cumhurbaşkanı Ankara'da
- Sudan'da darbe! Cumhurbaşkanı Ömer el-Beşir tutuklandı
- Evlenecek gençlere müjde! Çeyiz hesabı ödemeleri için tarih belli oldu
- Son dakika: Sakarya'da TEM'de zincirleme kaza: İstanbul yönü ulaşıma kapandı
- Sudan'da askeri hareketlilik! Darbe girişiminin arkasında kimler var?
- Büyükçekmece'de "taşıma oy" usulsüzlüğü! İşte o hayali seçmenler
- AK Parti MYK toplantısının perde arkası
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.