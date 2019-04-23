Djiehoua'nın Türkiye sevgisi

Süper Lig'de 3 yıl Antalyaspor'da forma giyen, Çaykur Rizespor'a transfer olduğunu sanıp Cizrespor'a transfer olan 36 yaşındaki futbolcu Serge Djiehoua, devre arasında katıldığı Sarayköyspor ile şampiyonluk yaşadı. İlçe halkının sevgilisi olan Djiehoua, Türkiye'nin kendisinin ikinci memleketi olduğunu, çay içip okey oynamayı çok sevdiğini söyledi.
Djiehoua'nın Türkiye sevgisi23.04.2019 17:10
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