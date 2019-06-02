Diyarbakır'ın en işlek caddesi bir anda karıştı! Çok sayıda gözaltı

Diyarbakır'da cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga polis tarafından güçlükle sona erdirildi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Diyarbakır'ın en işlek caddesi bir anda karıştı! Çok sayıda gözaltı02.06.2019 19:50
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