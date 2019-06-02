Diyarbakır'ın en işlek caddesi bir anda karıştı! Çok sayıda gözaltı 02.06.2019 19:50

Diyarbakır'da cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga polis tarafından güçlükle sona erdirildi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

