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Diyarbakır'ın en işlek caddesi bir anda karıştı! Çok sayıda gözaltı

02.06.2019 19:50

Diyarbakır'da cadde ortasında iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan, taş ve sopaların kullanıldığı kavga polis tarafından güçlükle sona erdirildi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi gözaltına alındı.


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