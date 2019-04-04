Diyarbakır’ı kazanan hendek-çukur partisi HDP, mesaiye ölen teröristlere saygı duruşuyla başladı 04.04.2019 20:14

KAYYUM'DA HİZMET

Doğu ve Güneydoğu'de AK Parti kayyumla halkı hizmet ile tanıştırdı ve HDP'nin kaleleri yıkıldı. AK Parti HDP'nin kalelerinde fark atarak belediyeleri kazandı. AK Parti'nin kayyum başarısıyla HDPKK'den aldığı yerlerde ise belediye başkanları hizmet için kolları sıvadı.

HDP'DE İSE...

Fakat Diyarbakır'ı alan HDP'de işler ise çok farklı. ‪

Yerel seçim sonuçlarını kutlamak için İl Başkanlığınca düzenlenen programda terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan lehine slogan atılıyor, terör marşı okunuyor, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunuluyor. HDP'nin Diyarbakır İl Binası Konferansa Salonu'nda gerçekleştirilen kutlama programına, resmi olmayan sonuçlara göre, HDP'den Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Adnan Selçuk Mızraklı ve ilçe belediye başkanları katıldı.

Diyarbakır'ı kazanan hendek-çukur partisi HDP mesaiye terör örgütü PKK ve elebaşı Öcalan lehine slogan atarak başladı. Hizmetin ne olduğunu bilmeyen, devleti-milleti bölmeye çalışan PKK'nın siyasi kanadı HDP, terör marşı okunuyor, ölen teröristler için "saygı duruşunda" bulunuluyor. İşte o görüntüler...