Diyarbakır'dan acı haber! Henüz 22 yaşındaydı... 14.07.2019 20:42

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Yunus Ağırbaş (22), boğuldu. Yunus Ağırbaş'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, yanındaki iki arkadaşının ise ifadesine başvuruldu.