Haberler Web TV Diyarbakır'dan acı haber! Henüz 22 yaşındaydı...

Diyarbakır'dan acı haber! Henüz 22 yaşındaydı...

14.07.2019 20:42

Diyarbakır'da serinlemek için Dicle Nehri'ne giren Yunus Ağırbaş (22), boğuldu. Yunus Ağırbaş'ın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, yanındaki iki arkadaşının ise ifadesine başvuruldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları