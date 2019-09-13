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Diyarbakır'daki acılı ailelerin destansı direnişine destek sürüyor! Anneler için beste yapıldı!

13.09.2019 13:15

Diyarbakır'da çocukları hain terör örgütü PKK tarafından kandırılarak kaçırılan acılı ailelerin evlat nöbeti devam ederken, aile sayısı 28'e yükseldi. Günlerdir süren 'evlat nöbeti'ne Türkiye'nin her yerinden destek gelmeye devam ediyor. Grup Tillo da Diyarbakır'daki annelerin feryadına sessiz kalmadı ve bir beste yaptı.


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