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Diyarbakır'da zincirleme kaza: 2 ölü 4 yaralı

07.10.2019 10:30

Diyarbakır-Mardin karayolunda üç araç birbirine girdi. Feci kazada 2 kişi hayatını kaybederken 4 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.


Alınan bilgiye göre, Diyarbakır- Mardin kara yolunun Çınar ilçesi mevkisinde sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 07 DAV 88 plakalı kamyon, 34 RY 0908 plakalı minibüs ve 21 VA 080 plakalı otomobilin karıştığı kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan 4 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Çınar Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılar buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır'daki hastanelere sevk edildi.

Hayatını kaybedenlerin cenazesi, otopsi için Çınar Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Otomobilin kullanılamaz hale geldiği kazada minibüsün çarpışmanın etkisiyle devrildiği görüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

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