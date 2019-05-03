Diyarbakır'da yol ortasında dehşet anları! Sokak ortasında eşi ve çocuğuna şiddet uyguladı

Diyarbakır'da bilinmeyen nedenle öfkelenen kişi, eşi ve çocuğunu yolda tartakladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine eşi ve çocuğunu zorla otomobile bindiren kişi, bölgeden uzaklaştı.
Diyarbakır'da yol ortasında dehşet anları! Sokak ortasında eşi ve çocuğuna şiddet uyguladı03.05.2019 10:52
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