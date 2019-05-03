Diyarbakır'da yol ortasında dehşet anları! Sokak ortasında eşi ve çocuğuna şiddet uyguladı 03.05.2019 10:52

Diyarbakır'da bilinmeyen nedenle öfkelenen kişi, eşi ve çocuğunu yolda tartakladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine eşi ve çocuğunu zorla otomobile bindiren kişi, bölgeden uzaklaştı.