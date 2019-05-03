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Diyarbakır'da yol ortasında dehşet anları! Sokak ortasında eşi ve çocuğuna şiddet uyguladı

03.05.2019 10:52

Diyarbakır'da bilinmeyen nedenle öfkelenen kişi, eşi ve çocuğunu yolda tartakladı. Çevredekilerin tepkisi üzerine eşi ve çocuğunu zorla otomobile bindiren kişi, bölgeden uzaklaştı.


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