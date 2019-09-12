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Diyarbakır'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcı, minibüsün geçişi sırasında infilak ettirildi

12.09.2019 19:29

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde minibüsün geçişi sırasında teröristler tuzaklaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Kontrolden çıkan ve şarampole yuvarlanan minibüste ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.


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