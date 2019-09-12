Diyarbakır'da teröristlerin tuzakladığı patlayıcı, minibüsün geçişi sırasında infilak ettirildi 12.09.2019 19:29

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde minibüsün geçişi sırasında teröristler tuzaklaklanan patlayıcı infilak ettirildi. Kontrolden çıkan ve şarampole yuvarlanan minibüste ölü ve yaralılar olduğu bildirildi.