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Diyarbakır'da teröristlere büyük darbe

28.03.2019 09:39

Diyarbakır'ın Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı 17 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, operasyonda el yapımı patlayıcı, silah ve esrar ele geçirildi.


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