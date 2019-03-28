Diyarbakır'da teröristlere büyük darbe

Diyarbakır'ın Silvan, Hazro, Lice ve Kulp ilçeleri kırsalında güvenlik güçlerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda teröristlerin kullandığı 17 kış sığınağı kullanılamaz hale getirilirken, operasyonda el yapımı patlayıcı, silah ve esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'da teröristlere büyük darbe28.03.2019 09:39
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