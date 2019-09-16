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Diyarbakır'da taciz iddiası ortalığı karıştırdı! Linçten polis son anda kurtardı

16.09.2019 22:20

Diyarbakır’da 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddia edilen bir kişi, mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Şüpheli şahıs çıkan arbede sırasında belinden çektiği bıçağı etrafa rastgele sallarken, kalabalık içerisinde bir kişi de şüpheli şahsı boynundan bıçakladı. Olay yerine gelen polis, 1 kişiyi yaralayan ve kendisi de boynundan bıçakla yaralandıktan sonra kaçan taciz şüphelisi şahsı linç edilmekten son anda kurtardı.


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