Diyarbakır'da Sur Belediyesi 145 işçiyi işten çıkardı

Diyarbakır'da Sur Belediyesi önünde toplanan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün hemen ardından işten çıkarılma kararını protesto etti.
Diyarbakır'da Sur Belediyesi 145 işçiyi işten çıkardı03.05.2019 11:59
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