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Diyarbakır'da Sur Belediyesi 145 işçiyi işten çıkardı

03.05.2019 11:59

Diyarbakır'da Sur Belediyesi önünde toplanan işçiler, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün hemen ardından işten çıkarılma kararını protesto etti.


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