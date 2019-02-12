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Diyarbakır’da sokağa çıkma yasağı

12.02.2019 09:39

Diyarbakır’ın Lice ilçesine bağlı 21 köy ve mezralarında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.


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