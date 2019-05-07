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Diyarbakır'da PKK'ya darbe! PKK'lı teröristlere ait 3 kış sığınağı imha edildi

07.05.2019 11:48

Diyarbakır'da terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, teröristlerin kullandığı 3 kış sığınağı kullanılamaz hale getirildi. Operasyonda 14 kilogram amonyum nitrat, 100 gram C-4 patlayıcı madde, 3 ruhsatsız av tüfeği, 548 kilogram esrar ele geçirildi.


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