Diyarbakır'da PKK'ya darbe! Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi 08.06.2019 10:23

Milli Savunma Bakanlığından, Diyarbakır'ın Lice bölgesine düzenlenen hava destekli operasyonda PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin, gri kategoride 300 bin TL ödülle aranan Osman Gülen olduğu belirlendi. Irak'ın kuzeyindeki Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine icra edilen hava harekatlarında PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyarbakır'ın Lice bölgesine hava destekli operasyon düzenlendi. Operasyonda, bölücü terör örgütü PKK'lı 2 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığı iç güvenlik operasyonları kapsamında Diyarbakır Lice'de etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğunu açıkladı.

GRİ LİSTEDEKİ TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

İçişleri Bakanlığı koordinesinde, hava destekli yürütülen iç güvenlik operasyonları kapsamında, Diyarbakır Lice kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin Terörden Arananlar Listesi'nde 300 bin TL ödülle 'gri' kategoride aranan Civan kod adlı Osman Gülen olduğu tespit edildi. Bakanlık açıklamasında, bölgede süren operasyonların kararlılıkla devam ettiği bilgisine de yer verildi.

IRAK'IN KUZEYİNE HAVA HAREKATI

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan bilgilendirmeye göre, Hakurk, Avaşin Basyan ve Zap bölgelerine hava harekatları düzenlendi.

Harekatta, PKK'lı teröristlere ait sığınak, barınak ve mühimmat depoları imha edildi.