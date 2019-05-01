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Diyarbakır'da PKK'lı 2 terörist öldürüldü

01.05.2019 16:12

DİYARBAKIR'ın Dicle ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda güvenlik güçleriyle çatışmaya giren silahlı 2 kadın terörist, ölü ele geçirildi.


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