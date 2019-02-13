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Diyarbakır'da otobüs ile servis minibüsü çarpıştı! Çok sayıda yaralı var

13.02.2019 08:11

Diyarbakır'da halk otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk belirlemelere göre 13 kişi yaralandı.


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